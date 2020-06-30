Парное коровье молоко содержит устойчивые к антибиотикам гены

Вчера, 16:11

Американские ученые доказали, что такая особенность проявляется при неправильном хранении продукта.

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Учёные США, работающие в Калифорнийском университете, доказали, что сырое или непастеризованное коровье молоко содержит гены, которые имеют устойчивость к антибиотикам. Такая особенность проявляется если продукт хранить при комнатной температуре.

Согласно результатам исследования, бактерии в коровьем молоке могут перенести устойчивость к антибиотику и к другим бактериям.

Эксперты сделали анализ молока из пяти штатов США. Общее количество образцов — 2034 пробы. Сырые продукты содержали живые бактерии, которые были стабильны при охлаждённом состоянии. Когда парное молоко часами находилось при комнатной температуре — оно становилось опасным.

Учёные Калифорнийского университета считают, они не пугают людей, однако, хотят предупредить об опасности. Люди, которые любят сырое молоко, могут избежать риска заражения, если постоянно хранят продукт в холодильнике. В противном случае лекарства окажутся бесполезными при лечении инфекцию с помощью антибиотиков. Исследователи сообщили, при повышении температуры хранения сырого молока, оно выращивает бактерии, которые демонстрируют устойчивость к противомикробным препаратам.

Такое заявление сделал Микеле Джей-Рассел, являющийся микробиологом и менеджером в Западном Центре пищевых продуктов US Davis.

Ученые доказали, что молоко полезно при правильном его хранении.