Ученые доказали, что ультрафиолет уничтожает коронавирус за 25 секунд

Вчера, 12:48

Энергосберегающая лампа в 13 ватт очищает от частиц «китайской инфекции» комнату площадью 15 м2.

фото: pixabay

Ученые Бостонского университета заявили, дальний ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за 25 секунд. Информацию опубликовал портал Biospace.

Группу исследователей возглавлял микробиолог Энтони Гриффитс. В эксперименте участвовали эксперты компании Signify — одного из лидеров по осветительным приборам. Ученые обрабатывали загрязнённый COVID-19 материал ультрафиолетовыми лампами Signify различной мощности и наблюдали, как быстро исчезает вирус. Дозировка 5 мДж/см2 за 6 секунд снизила наличие коронавируса на 99%. Исследователи увеличили дозировку до 22 мДж/см2, вирус был уничтожен за 25 секунд почти полностью. Учёные сообщили, что комнату с площадью 15 м2 можно очистить от «китайской инфекции» с помощью энергосберегающей лампы в 13 ватт.

Эксперты сообщили, 40 лет ультрафиолетовое излучение используют в качестве бактерицидного средства. За этот период эксперименты прошли над сотнями видов вирусов, не выжил ни один. Однако, мощное излучение такого типа несёт опасность для человека. Исследователи обещают раскрыть точную методологию эксперимента в рецензируемом журнале.

Таким образом, учёные сделали ещё один шаг к победе над COVID-19.