Ученые доказали, что голубые бриллианты зародились на глубине до 2900 км

Вчера, 17:26

Исследование алмаза «Хоупа» показало, место его возникновения глубже, чем считала наука.

фото: wikipedia

Люди связывали с бриллиантами мистику и интриги. Самые ценные из них — прозрачные голубые. Учёные полагали, они образовываются на глубине 360-750 километров.

Американские учёные, работающие в Геммологическом институте США, подвергли сомнению это утверждение. Голубой «Алмаз Хоупа» исследователи нашли в Южной Африке. Бриллиант является частью украшений сокровищницы Тауэра (Великобритания).

Учёные сообщили, обычные алмазы формируются в земной коре на глубине 200 километров. Наука считала, голубые камни рождаются под давлением глубины 260-750 километров под поверхностью Земли. Алмаз «Хоупа», как утверждают специалисты США, образовался глубже, в нижнем диапазоне. Одновременно с данным уникомом, учёные исследовали алмаз в 124 карата из Лесото, который также находится в сокровищницах Тауэра.

Анализ алмазов показал, что оба голубых бриллианта содержат минерал бриджманит. Его нет ни на поверхности Земли, ни в верхней её мантии. Когда алмаз выходит через кемберлитовые трубки на поверхности, бриджманит разрушается при понижении давления.

Американские учёные полагают, что известные голубые алмазы сформировались на глубине до 2900 километров. Такой цвет им придаёт бор с океанического дна, который попадает вглубь Земли, благодаря тектоническим сдвигам. Затем некоторые из драгоценных камней возвращаются на поверхность.

Голубой алмаз «Хоупа» имел первоначальный вес в 115 карат. Его случайно купил один из охотников за драгоценностями. Из него было сделано несколько камней. Один — служил украшением перстня российской императрицы Марии Фёдоровны и сейчас — в Алмазном фонде России. Другой — носил Людовик XIV в золотом кулоне.

Таким образом, царствующие особы Золотого века не зря ценили голубые алмазы, хотя не знали, в каких глубинах они рождены.