Новая система DEEP-Clear позволит видеть органы и ткани насквозь

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Очистка тканей от отдельных пигментов продвинет изучение живых организмов.

Анализ клеток — сложный процесс, который иногда даёт неполные результаты. Изучение отдельных слоёв с последующим составлением информации в 3D-модель даёт погрешности. Но австрийские исследователи разработали новый метод, который позволит упростить процесс, сообщает научный журнал Science Advances.

Команда из трёх институтов Вены создала новую систему очистки тканей DEEP-Clear. Метод уже помогает видеть насквозь органы и ткани некоторых животных, удаляя необходимые пигменты в клетках. Так, изучение организмов и систем возможно осуществлять, не разрезая.

Авторы исследования заявляют, что учёные уже могут в деталях наблюдать строение органов и нервной системы кальмаров, рыб, земноводных и червей. В дальнейшем подобная система сможет использоваться в продвинутых микроскопах.