Учёные из США: Полынь убивает 98% раковых клеток молочной железы за 16 часов

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Ранее экстракт растения использовали как эффективное средство от малярии, но специалисты Вашингтонского университета нашли ему ещё более важное применение.

Лечебные свойства полыни издавна известны человечеству, но мало кто мог подумать, что она способна помочь в лечении рака. Учёные из Вашингтонского университета США доказали, что экстракт этого растения стимулирует апоптоз — процесс гибели раковых клеток молочной железы. Исследования показали, что вещество, которое выделяет полынь, способно уничтожить 98% злокачественных образований. Причём на этот процесс понадобится лишь 16 часов или даже меньше, утверждают авторы исследования, биоинженеры Генри Лай и Наренда Сингх.

Учёные путём практических экспериментов выяснили, что сама полынь при попадании в ткани молочной железы снижает распространение раковых клеток на 28%. При взаимодействии с железом процесс гибели последних усиливается в разы. Раковые клетки погибают практически мгновенно, причём полынь и микроэлемент легко их вычисляет из-за того, что они, по меньшей мере, вдвое больше здоровых клеток. Что же касается ничем не поражённых клеток молочной железы, то они, как утверждают учёные, в процессе никак не страдают.

Лай и Синг отмечают, что обратили внимание на полынь как высокоэффективное средство лечения из-за её широкого применения в народной медицине. В частности, в Китае на протяжении многих лет её используют для борьбы с малярией.