Робусте угрожает изменение климата

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Один из популярных сортов кофе не выдержит повышения температуры.

Журнал Global Change Biology со ссылкой на исследование учёных из Университета Южного Квинсленда сообщает, что глобальное потепление угрожает выращиванию робусты. Сорт кофе растёт в лесах Азии, Африки и на Мадагаскаре, но благоприятные условия в регионах начинают ухудшаться. Температура повышается, из-за чего урожаи могут погибнуть.

Оптимальный для робусты диапазон температуры 18,6-26,6 °C, хотя раньше исследователи считали, что 22-30 °C. Данные с 798 ферм Вьетнама и Индонезии за последние 10 лет показали, что устойчивость сорта к изменению климата намного ниже, чем предполагалось.

Влияет на ситуацию и количество осадков, которое изменяется вслед за температурными условиями. Недостаток их выпадения и без глобального потепления способен снизить урожай в среднем на 25%.

Систематическое ухудшение климата в перспективе может погубить робусту целиком или заставить учёных и фермеров работать над новыми схемами выращивания кофе.