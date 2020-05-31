Илон Маск отомстил Рогозину за подкол про «батут» вместо «Союза»

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Шутка времен начала санкций вернулась к чиновнику спустя 6 лет.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск, как оказалось, обид не прощает. Во время пресс-конференции, проведенном в космоцентре имени Джона Кеннеди, он отомстил Рогозину за подкол времен начала санкций про «батут», на котором американцы будут отправлять свои корабли вместо грузовых «Союзов». Теперь же, когда 30 мая прошел успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, Маск решил уколоть главу Роскосмоса, отметив, что «батут работает».

Один из журналистов Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они какой-либо отклик от коллег из России, первый рассказал, что с Рогозиным еще не говорил, но уверен, что это важный день не только для него, но и для всего мира. Помимо этого, американская сторона верит в сотрудничество и надеется, что оно будет крепким.

Маск же решил отказаться от подобных «заготовленных» речей и лишь смеясь сказал, «батут работает». Когда собравшиеся ничего не поняли, он объяснил, что это «внутренняя шутка» и рассмеялся вместе с главой NASA.