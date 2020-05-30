Шрифт для улучшения памяти Sans Forgetica оказался бесполезным

Вчера, 21:29

Эффективность «трудного» шрифта на 1% выше Arial.

Команда исследователей из Новой Зеландии и Великобритании решила усложнить тесты относительно нового шрифта. В эксперименты с 882 людьми добавили не только прочтение, но и решение лёгких арифметических задач и составление тестов. Проведя четыре испытания на отдельных контрольных группах, они получили результаты, опровергающие заявление создателей Sans Forgetica. Увеличенная сложность прочтения не помогает запомнить текст лучше.

Австралийские дизайнеры и учёные представили Sans Forgetica с целью улучшения памяти. В результате эксперимента с участием 303 человек они выяснили, что «трудный» шрифт заставил запомнить написанное на 7% больше.

Пример шрифта Sans Forgetica

На деле же результаты оказались неправдоподобными из-за лёгкости тестов. И если в процесс запоминания подключить логику, то уникальность шрифта ничем не помогает. Он оказался бесполезным, хотя подобная идея была описана калифорнийским психологом Робертом Бьорком (Robert Björk) ещё в 1994 году.

Притом новозеландские и британские исследователи не отрицают потенциал Sans Forgetica для различных групп населения в долгосрочной перспективе.