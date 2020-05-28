Канадские учёные: аэробика может заменить кофе по утрам

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20 минут на беговой дорожке сравнятся с обычной дозой кофеина и помогут взбодриться не хуже популярного напитка, считают сотрудники лаборатории Университета Западного Онтарио.

Для многих людей употребление кофе является неотъемлемой процедурой по утрам. Напиток помогает повысить бдительность, стать энергичнее и повысить настроение. Вместе с тем, не каждому кофе приносит пользу, для некоторых людей он вреден. Здесь на выручку придёт новое исследование исследователей Университета Западного Онтарио. Канадские учёные выяснили, что кофе может заменить аэробика.

Всего 20 минут на беговой дорожке по своему эффекту сравнятся по своему эффекту с базовой дозой кофеина. Практические исследования подтвердили подозрения специалистов и показали даже куда более оптимистичные результаты. Учёные выяснили, что занятия спортом по утрам не только положительно сказываются на физическом самочувствии и здоровье, но и улучшают когнитивные способности человека. Причём аэробика, как выяснилось, влияет на человека даже лучше, чем утренний кофе.