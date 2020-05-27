В Дании из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона

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Созданная модель соответствует по своему развитию органу на 4-5 неделе после оплодотворения, отмечают ученые из Центра Novo Nordisk.

Поиск средств для лечения неврологических заболеваний привёл скандинавских учёных к созданию искусственных органов человека. Так, в Дании сотрудники Центра Novo Nordisk вырастили в лабораторных условиях мозг человеческого эмбриона из стволовых клеток.

Авторы исследования объясняют, что их работа даст ответ на вопрос о формировании нервных клеток головного мозга. Органоид был выращен в специализированном контейнере, которая максимально копировала естественные условия формирования мозга человеческого эмбриона.

Учёные надеются, что в будущем с помощью подобной технологии применения стволовых клеток им удастся найти способ искусственного воспроизведения нейронных клеток. Это в свою очередь позволит сделать прорыв в области трансплантологии и борьбы с заболеваниями головного мозга.