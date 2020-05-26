У побережья Чили обнаружена «колыбельная» для древних белых акул

Вчера, 19:12

В эпоху плиоцена здесь были идеально подходившие хищникам условия.

«Колыбельную» для древних белых акул удалось обнаружить ученым, проводившим исследованием прибрежных территорий. Согласно размещенной в Scientific Reports статье, удалось узнать, что рядом с городом Кокимбо, Чили. По словам исследователей, в этом районе нашлось больше всего окамелостей, оказавшихся зубами половозрелых белых акул, что и засвидетельствовало «ясли» для молодняка.

Эти особые места на сегодняшний день есть в Средиземном море, в районе Южной Африки, в США на востоке Австралии. Но в древности существовали куда больше зон для рождения и воспитания белых акул. Палеонтологи из университета Вены (Австрия), группу которых возглавил доктор Хайме Вийафанья, проанализировали зубы акул, которые были найдены в Перу и Чили, и выступил с заявлением.

«Больше всего зубов вида Carcharodon carcharias обнаружили рядом с городом Кокимбо, что в центре Чили. Это говорит, что в эпоху плиоцена здесь были идеальные условия для молодых белых акул. Это не только мелководие, но и защита от хищников крупнее», — отметил Вийафанья, добавив, что сегодня в этом районе условия для акульей «колыбели» больше не пригодны.