Нейросеть научили разбираться в личности лучше человека

Вчера, 19:09

Искусственный интеллект определяет черты характера по фото. И делает это правильнее, как показали исследования.

ИИ, способных анализировать фото, хватает. Одни используют для масок и фильтров, другие для поиска пропавших или двойников. Но представленная разработка может по селфи выносить вердикт личности человека. Добрый он, открытый или же интроверт — ничто не скроется от компьютерного «глаза».

Необычную нейросеть разработали российские специалисты из Высшей школы экономики и Открытого гуманитарно-экономического университета. В помощь им пришёл и российско-британский стартап BestFitMe. Представленный ИИ на практике обошёл и соперников, и ожидания разработчиков, продемонстрировав способности надёжного суждения о личности.

Среди 12 447 добровольцев, поделившихся 31 367 фотографий, искусственный интеллект смог верно определить качества характера в 58% случаев, когда у живых соперников точность составила 50%. Модель личности определялась по следующим пунктам:

принадлежность к экстравертам или интровертам;

дружелюбие;

добросовестность;

эмоциональная стабильность;

открытость новому опыту;

Математики и психологи, участвовавшие в разработке, считают, что это стало возможным благодаря «машинному» подходу. Так, человеческий мозг не акцентирует внимание на отдельных чертах, воспринимая лицо комплексно. Нейросеть же способна провести более кропотливый анализ.