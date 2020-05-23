Учёные рассказали, как определить высокий сахар в крови

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По словам учёных из США, человек может самостоятельно выявить высокий сахар в крови. Первые «сигналы» диабета можно будет определить самостоятельно по определенным симптомам.

В ходе исследований медики выяснили, что при повышенном уровне сахара в крови у людей проявляется ксероз. Речь идет о резком сокращении количества жидкости в роговом слое эпидермиса - ощущении сухости и грубости кожи. Последняя начинает шелушиться и зудеть. Такие эффекты вызываются из-за глюкозы, которой становится слишком много в крови при повышенном уровне сахара. Подверженные воздействию участки - локти, ступни, колени и ладони.

Эксперты провели серию из пяти проверок среди людей с диабетом первого и второго типа. При этом у пациентов наблюдались вышеупомянутые проблемы.

Помимо прочего, исследователи рассказали, что определить приближающийся диабет можно по другим симптомам: ощущение сухости во рту, чрезмерная жажда, участившееся мочеиспускание и постоянное чувство голода при снижающемся весе. Также выросший уровень сахара в крови может проявляться в постоянной усталости, онемении конечностей и покалывании в них же.