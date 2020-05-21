Бионический глаз учёных из Китая поможет человеку видеть в темноте

Вчера, 15:23

Устройство фиксирует изменения в освещении в разы быстрее, чем человеческие органы зрения — за 30-40 миллисекунд.

Группа учёных из Университета Гонконга разработали бионический глаз, который обладает характеристиками, позволяющими видеть в темноте. Полусферическая искусственная сетчатка диаметром 2 см, оснащённая нанопроводами из перспективного материала перовскита, даёт более чёткое изображение при плохом освещении, нежели органы зрения человека.

Как сообщил журналу Nature автор исследования инженер и материаловед Чжийонг Фан, новый бионический глаз оснащён порядка 460 миллионами световых сенсоров на квадратный сантиметр, что в 46 раз превышает показатели человеческой сетчатки. Устройство регистрирует изменения в освещении примерно за 30-40 миллисекунд. Для сравнения, органы зрения человека с этой задачей справляются за 40-150 миллисекунд. Несмотря, что поле зрения бионического глаза составляет всего 100 градусов, а не 150, как у людей, разработка гонконгских учёных даёт огромное преимущество в качестве «картинки».

Чжийонг Фан с коллегами уверен, что в будущем бионический глаз из Китая поможет в разработке новых протезов зрения и создании гуманоидной техники.

Напомним, в феврале учёные из Испании подключили бионический глаз прямо к головному мозгу 60-летней женщины. До этого пациентка 16 лет была незрячей. Испанка впервые за долгое время смогла увидеть очертания окружающих её предметов при помощи очков.