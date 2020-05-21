На свитках Мертвого моря обнаружены невидимые глазу надписи

Вчера, 11:00

Данные свитки были обнаружены еще в третьем веке до нашей эры.

Научное сообщество долгие 80 лет билось над разгадкой тайны свитков Мертвого моря. После обнаружения в 40-е годы ученые не особо продвигались в их освоении. Однако в Великобритании было случайным образом удалось сделать открытие, которое дало возможность разглядеть надписи, которые невидимы глазу. Ученым, однако, удалось увидеть их в другом световом спектре.

Как известно, изначально переданы данные артефакты были правительством Иордании. Их изучение проходило очень долго, но так и не смогли понять, в чем хитрость. Джоан Тейлор, археолог из Королевского колледжа Лондона, при осмотре данных фрагментов, понял, что это не пустой пергамент, как может показаться.

«Я посмотрел на фрагмент через увеличительное стекло и заметил там выцветшую букву «Ламед» - древнееврейская буква L», - отметил Тейлор в своем заявлении.

Теперь исследование продолжится с применением современных методик по работе с древними бумагами. Возможно, ученым удастся рассекретить послание в будущем, пока они заняты работой по этому поводу и готовятся поделится результатами летом.