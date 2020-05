Существование умных инопланетян поставлено под вопрос: астрофизик

Вчера, 17:05

Исследования Дэвида Киппинга допускают различные сценарии.

Благодаря теории вероятностей возможно всё, но перезапуск процесса не означает идентичный финал. К такому выводу пришёл американский астрофизик из Колумбийского университета США. По информации Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) учёный вывел, что возникновение жизни за пределами Земли возможно, но будет ли она разумной — не факт.

Основываясь на теорему Байеса, Дэвид Киппинг заключил, что подобное могло произойти и на Земле. И существование развитой человеческой цивилизации — одна из вероятностей, в которой нам повезло жить. Что уж говорить об умных инопланетянах. И несмотря на то, что это противоречит как теории эволюции, так и представлениям о сотворении мира, к подобному приходили разные светила науки.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон приводил схожий пример, обсуждая разницу между геномом человека и шимпанзе, как ближайшего родственника. Она составляет примерно 1%, а какое разительное несоответствие.

Из аналитических рассуждений учёных можно заключить, что жизнь при подходящих условиях возможна, но наличие и развитие у неё интеллекта поставлено под вопрос. Потому, если инопланетные организмы и существуют, то явно не такие, какими их себе представляют уфологи.