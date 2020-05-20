В Германии обнаружили скелет слона возрастом 300 тысяч лет

Вчера, 12:18

Обнаруженные учеными бивни достигают внушительных 2,3 метра в длину.

Раскопки, проведенные в угольном карьере неподалеку от Шенингена, Германия, позволили группе ученых обнаружить прекрасно сохранившийся скелет лесного слона. Обитал он в этих землях, как установили ученые, более 300 тысяч лет тому назад. Животное было огромным, о чем свидетельствуют найденные бивни, длина которых достигает более 2,3 метра в длину.

Археологи также обнаружили нижнюю челюсть, ребра и позвонки, кости от трех ног и подъязычные кости. Зубы сильно стерты, что указывает на возраст, который наверняка и стал причиной смерти слона. Скелет сохранился хорошо и будет использован для дальнейших исследований.

Карьер в Шеннингене неоднократно называли уникальным местом, которое считается «первоклассным климатическим архивом». Раннее здесь находили древнейшие останков тура в Европе, водяного буйвола несколько заблезубых тигров. Климат местности отличается несмотря на изменения эпох, остался крайне похожим на тот, что был 300 тысяч лет назад. Отличие было лишь в фауне, остатки жизнедеятельности которой находят по сей день.