Ученые создали смарт-датчики на основе павлиньего хвоста

Вчера, 11:40

Адаптация к условиям окружающей среды – основа уникальной технологии.

Исследовательская группа из Универсистетов Суррея и Сассекса представила разработку – уникальные смарт-датчики, на основе павлиньего хвоста. В основу легла биомимикрия – та самая особенность, что есть у данных птиц, а также у бабочек. В результате ученым удалось воссоздать эластичные кристаллы из фотонов, которые пригодны для разработки датчиков, впоследствии изменяющих свой окрас в ответ на внешние раздражители.

Природа, утверждают ученые, разрабатывала эти свойства у насекомых и павлинов на протяжении сотен тысяч лет, однако нынешний прогресс позволяет значительно ускорить этот процесс.

Поделились ученые также и, собственно, целями создания подобных изделий. Они убеждают, что необходимы они будут для «умной» маркировки пищевых продуктов. Тем самым покупателей будут сигнализировать, что пища начала пропадать. Также намерены представители университетов Суррея и Сассекса глубже внедрять изделие в науку, например, для мониторинга здоровья человека на более глубоком уровне и даже, как предупреждение о землетрясении.

«Наш метод — возможность создать простые и недорогие кристаллы для датчиков следующего поколения», - подтвердили разработчики.