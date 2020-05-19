19-05-2020, 13:15

Ведомство отмечает, что «матроскины» подвержены наибольшей опасности.

Ссылаясь на рекомендации Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) представители Россельхознадзора заявили, что домашние кошки являются куда более восприимчивыми к Covid-19. Также стоит упомянуть, что в группе риска находятся хорьки и собаки, однако именно «матроскины» являются главными потенциальными распространителями. В организации отметили, что заражаются животные, в основном, после контакта с инфицированными людьми. Опасения фермеров, что болезни может подвергнуться домашняя птица и скот неоправданны, в Россельхознадзоре их опровергают.

В МЭБ утверждают, что пока не столкнулись со случаями, когда коронавирус передавался не только от человека к человеку. Обеспокоенность по этому поводу, однако, никуда не девается, потому в организации просят больных временно изолироваться от питомцев, дабы снизить риски на максимум. Доказали Полевые испытания, в которых собак и кошек закрывали рядом с инфицированными, увы, дали положительный результат.

МЭБ утверждает, что не столкнулась за все это время ни с одним доказательством, которое указывало бы на то, что животные играют значительную роль в эпидемии, поэтому призывают не поддаваться панике и фильтровать информацию, поставляемую ненадежными источниками.



