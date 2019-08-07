Туалетный потрошитель! В Мурманске пойман 8-метровый канализационный червь

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Чудовище свободно перемещалось по трубам всего города, утверждает эксперт.

На берегу Кольского залива было поймано неизвестное науке существо. Оно представляло собой огромного 8-метрового червя. Фотография находки сразу попала в руки экспертов, которые поспешили описать находку:

«Это чудовище огромно, вероятно оно жило в системах сообщения под городом, и имело доступ практически ко всем трубам. Форма тела идеально подходит для канализации, ведь там нет опасностей. Наврятли это морской зверь: для жизни в толще воды оно слишком уязвимо».

Ряд экспертов и специалистов в подтверждение этой теории вспоминают различные необычные случаи у муромчан. Им приходили сообщения от жителей о странных шумах в канализационном стояке. В основном все эти «рассказы» были основаны на ночных «ощущениях», и ученые и доктора уверяли людей, что им просто показалось. Однако данная находка позволяет с точностью сказать, что «не показалось», утверждает специалист.

Одними из самых необычных историй были те, в которых жители Мурманска рассказывали о «булькающем унитазе». Все эти истории стали основанием для того, чтобы окрестить червя «туалетным потрошителем».

Неизвестным фактом остается то, что похожих существ раньше не находили, и эксперты опасаются, что в канализационных трубах могут встречаться и другие особи этого вида.