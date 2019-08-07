Туалетный потрошитель! В Мурманске пойман 8-метровый канализационный червь

Чудовище свободно перемещалось по трубам всего города, утверждает эксперт.
На берегу Кольского залива было поймано неизвестное науке существо. Оно представляло собой огромного 8-метрового червя. Фотография находки сразу попала в руки экспертов, которые поспешили описать находку:
Ряд экспертов и специалистов в подтверждение этой теории вспоминают различные необычные случаи у муромчан. Им приходили сообщения от жителей о странных шумах в канализационном стояке. В основном все эти «рассказы» были основаны на ночных «ощущениях», и ученые и доктора уверяли людей, что им просто показалось. Однако данная находка позволяет с точностью сказать, что «не показалось», утверждает специалист.
Одними из самых необычных историй были те, в которых жители Мурманска рассказывали о «булькающем унитазе». Все эти истории стали основанием для того, чтобы окрестить червя «туалетным потрошителем».
Неизвестным фактом остается то, что похожих существ раньше не находили, и эксперты опасаются, что в канализационных трубах могут встречаться и другие особи этого вида.