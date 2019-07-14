Из-за глобального потепления морской дьявол вышел на связь с людьми

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Бить тревогу начали не только люди, но и животные, трёхметровый скат поднялся из глубин, поскольку жить там стало невыносимо.

Глобальное потепление становится всё более опасной проблемой для живых существ на планете. По словам учёных, животные начали страдать раньше и больше всех. Особенно не повезло морским обитателям. Они первые ощущают на себе всю тяжесть изменения температур. На поверхность начали подниматься даже морские монстры.

Одним из них стал трёхметровый скат. Он выплыл из глубин океана и вышел на связь с людьми. Учёные обращают внимание на то, что даже глубоководным монстрам становится некомфортно в условиях, которые сейчас формируются в океане. Морской дьявол выплыл не только из-за глобального потепления. Специалисты отметили, что он был ранен, а потому ему понадобилась помощь. Животное спокойно находилось на одном месте, пока дайверы оказывали необходимую помощь.

Скат был спасён, однако, обратно он не поплыл, а остался на поверхности, что свидетельствует о правильной гипотезе морских биологов. Ситуация осложняется ещё и тем, что Земля начинает нагреваться изнутри. Вулканические процессы ощущаются и под водой. Это нагревает океаны в несколько раз быстрее, начиная со дна. Именно поэтому на средней глубине и даже на поверхности в последний год всё чаще встречаются жители дна.

Более того, специалисты отмечают, что обитатели глубин могут подниматься наверх не только из-за повышенных температур. Нагревающаяся вода могла пробудить древних монстров, которые спали несколько тысяч лет, а теперь проснулись и вышли на охоту. Эксперты отмечают, что науке могут быть даже неизвестны такие существа. Но их существование подтверждается и снимками с Google-карт, на которых регулярно замечают огромных подводных существ, размеры которых ставят в тупик современных учёных.