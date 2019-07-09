Спортзал? Нет, сауна! - Баня оказыват тот же эффект, что и занятия спортом

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Наблюдая за посетителями ученые установили, что их кровяное давление сначала повышается, а потом падает.

Такие выводы смогли сделать после проведения эксперимента, состоящего из двух частей, в котором участвовали 19 добровольцев.

Первая часть эксперимента заключалась в посещении сауны в течение 25 минут. У каждого из испытуемых измеряли кровяное и артериальное давление, а также пульс во время процедуры и после. Согласно полученным результатам, уровень артериального давления у большинства добровольцев сначала несколько превышал норму, а вскоре после выхода из сауны становился ниже, чем был.

Ученые говорят, что влияние сауны противоположно эффекту отдыха после нее. Таким образом, посещение бани можно легко сравнить с не очень интенсивным занятием спортом или небольшой пробежкой. Исследователи также добавляют, что людям с пониженным кровяным давлением следует избегать влияния сауны.

Чтобы подтвердить полученные в первой части эксперимента результаты, ученые снарядили добровольцев велосипедным шагомером. Это только доказало правоту исследователей.

Так что, если не хочется вставать с утра на пробежку или после работы ехать в спортзал, всегда можно сходить попариться в сауну. А если спросят «спортзал?», можно смело отвечать «нет, сауна!». Но не слишком часто, лучше всего будет чередовать сауну и традиционные занятия спортом, ведь благотворного влияния на вес всё же ждать не стоит: калории банька не сжигает.