Кислород им не нужен: как черепахи могут обходиться до полугода без воздуха?

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В ходе наблюдения за каймановыми черепахами ученые обнаружили, что структура их сердец кардинально меняется во время пребывания в экстремальных условиях.

Общеизвестный факт, что часть каймановых черепах зимует на дне озер и прудов, до полугода находясь под толстым слоем льда. Таким образом, рептилии могут длительное время выживать в местах, в которых почти полностью отсутствует кислород. Объяснить явление удалось ученым Университета Манчестера. Согласно мнению исследователей, причина живучести заключается в генетических изменениях, которым подвергаются черепахи во время нахождения в гнезде.

Будучи на начальном уровне развития, черепаха все время находится в пространстве, содержание кислорода в котором всего 11% от нормального. Такие условия заставляют организм рептилии начать приспосабливаться: структура сердца полностью меняется, давая животному устойчивость к кислородному голоданию

По словам исследователей, черепашьи сердца получают устойчивость к токсичным формам кислорода, окисляющим клетки.

Данное открытие может помочь ученым улучшить человеческое сердце: если будет найден способ дышать при отсутствии достаточного количества кислорода, это бы сильно облегчило жизнь пожарным и подводным исследователям.