«Полетели!» - новый запуск с Восточного оказался успешным

Сегодня, 14:11

5 июля ракета-носитель «Союз-2.1б» благополучно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту группу спутников.

Это первый запуск с 2017 года, когда во время аналогичного запуска ракета с группой малых аппаратов смогла взлететь, но разгонный блок оказался неспособен вывести их на орбиту из-за ошибок в вычислительных алгоритмах.

Запуск ракеты произошел 8:42 по московскому времени. За полетом следили глава «Роскосмоса» Рогозин и вице-премьер Борисов. Также присутствовал секретарь совета безопасности Патрушев.

В 8:52 от ракеты отсоединился разгонный блок «Фрегат», который должен доставить метеорологические спутники России, Швеции, США, Чехии и Великобритании.

Российский спутник «Метеор-М» попал на рабочую орбиту, находящуюся на высоте 830 км, спустя час после запуска.

После этого на орбиты, высота которых от 580 до 540 км, будут доставлены зарубежные аппараты, в том числе спутники некоторых университетов Европы.

Предположительно в 14:10 блок выйдет на траекторию вхождения в атмосферу Земли, и несгоревшие детали упадут в заранее очищенном от кораблей районе Тихого океана.

Весь полет сопровождался интернет-трансляцией, проводимой «Роскомсосом» на официальном сайте.