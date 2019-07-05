Веганы в ужасе: отказ от мяса провоцирует инсульт и инфаркт

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Китайские ученые, наблюдая за вегетарианцами-добровольцами на протяжении 30 лет, пришли к выводу, что такая диета вредит кровеносным сосудам.

Мясо является одним из главных источников необходимых для организма веществ, в частности, железа, цинка, витамина В12. Однако наиболее важно то, что только в мясе присутствуют жирные омега-3 кислоты, жизненно необходимые организму. А их отсутствие приводит к тому, что сосуды становятся менее прочными и эластичными.

«Диета вегетарианцев вполне способна быть источником достаточного количества белка для организма, но она не может обеспечить достаточно жиров и неизменных жирных кислот. Поэтому вегетарианцы зачастую страдают от низкого уровня «хорошего» холестерина и повышенного уровня аминокислоты гомоцистеина крови», – комментирует свою работу исследователь.

Таким образом, говорят специалисты, низкий уровень холестерина и тонкие стенки сосудов значительно повышают шансы на инфаркт или инсульт, особенно в старшем возрасте. Врачи рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, не отказываясь от одного или другого типа продуктов полностью.