В США космонавтов начнут тренировать в искусственной гравитации

Сегодня, 12:46

Команда ученых из Калифорнии смогла создать настоящий гравитационный спа-салон для астронавтов. Заходя на пару часов в такие комнаты на космических станциях, космонавты смогут получить необходимую дозу гравитации для организма.

Группа исследователей надеется, что однажды их работа поможет сохранить здоровье астронавтов во время длительных и далеких космических путешествий. Известно, что в тех условиях они постепенно начинают терять костную и мышечную массу, а их сердечно-сосудистая система перестает правильно функционировать. Сегодня существует ряд частичных противодействий этим факторам. Но Кларк, доцент кафедры аэрокосмических наук Энн и Х.Дж. Смайда, уверен, что искусственная гравитация сможет решить все проблемы сразу.

Рабочий прототип, сконструированный учеными, достаточно мал, чтобы поместиться в комнате небольших размеров. Металлическая платформа, похожая на больничную каталку, связана с центрифугой. Когда человек ложиться на неё, она начинает медленно вращаться и постепенно набирать обороты. В определенный момент достигается эффект Земного притяжения.

Но есть один недостаток, о котором знают все, кто катался на аттракционах в развлекательных парках. Во время поворота головы может возникнуть ощущение падения и головокружения. Исследователи провели несколько экспериментов с добровольцами и пришли к выводу, что к такому раздражителю можно адаптироваться.