Вот так находка: Канадские шахтеры нашли останки древнего чудовища

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Как показала экспертиза, кости принадлежали мозазавру, древнему морскому монстру. Возраст скелета - более 70 миллионов лет.

Место, где нашли останки рептилии, 70 миллионов лет назад лежало на дне моря, причем морской путь имел протяженность от Мексиканского залива до Северного Ледовитого моря. Поэтому нет ничего удивительного, что скелет морской твари был обнаружен на суше.

Палеонтологи не могут нарадоваться этой находке, ведь скелет был найден практически целым, от головы до хвоста. По статистике, шахтеры находят 1-2 скелета ежегодно, но редко настолько сохранившимися. Однако при детальном рассмотрении останков оказалось, что скелет несколько изогнут. Вероятно, это последствия удара об морское дно.

В целом, работа над скелетом практически завершена. Он имеет длину около 6.5 метров. Существа этого вида были подводными хищниками, питавшимися рыбой, черепахами и другими мозазаврами, если судить по ископаемым, найденным в желудках рептилий. После окончания восстановительных работ, скелет планируется выставить в Зале динозавров Королевского музея Тиррелла.