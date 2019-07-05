Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл: ведущий робототехник рассказал, когда машины заменят людей

Сегодня, 11:10

В качестве примера контроля человека машинами специалист указывает на навигаторы и приложения для спорта, диктующие нам, куда и сколько мы должны пройти.

По мнению Криса Мидлтона, машины могут заменить человека в ближайшие 100-150 лет. Он считает, что человечество уже достигло многого в «очеловечивании» машин, в то время как мы сами уподобляется механизмам.

«Люди ведут себя будто роботы, пока машины всё больше и больше начинают походить на нас самих. Просто посмотрите на Сири, Алекса и на подобных им же. Их скоро будет не отличить от нас!», - рассказывает специалист.

Крис Мидлтон говорит, что развитие техники на этом не остановится, и когда-то машины полностью возьмут человечество под свой контроль или станут частью нас.

«Я думаю, внедрение технологий в нас самих – это неизбежный процесс», – заявляет эксперт.

Он призывает людей «ценить в себе человека, пока есть возможность», ведь скоро человек может стать «редактируемым и легко заменяемым» созданием или вовсе исчезнуть под давлением технологий.