Из веток и нейросетей: Японцы сконструировали самообучающегося робота

Сегодня, 15:21

Искусственный интеллект и разработки в этой области развиваются настолько быстро, что теперь можно сделать действительно потрясающие вещи. Достаточно соединить сложные механизмы и алгоритмы с тем, что попадётся под руку.

Япония вообще всегда славилась своими высокотехнологичными разработками и изобретениями, но на этот раз они вновь смогли удивить, так как попросту собрали функционирующего робота из двух сервоприводов и трёх случайных веток произвольной формы. Правда функции у него было всего две: научиться ходить и ходить. Однако это не стало проблемой для самообучающегося робота.

Инженеры из Токийского университета и компания Preferred Networks, занимающаяся разработками в области ИИ, смогли заставить его при помощи нейросетей проанализировать возможности ходьбы и обучиться наиболее быстрому и оптимальному способу передвижения. А чтобы доказать, что ветки были выбраны произвольно, они представили ещё несколько вариантов с другими, столь же разными и кривыми ветками.

Понятно, что по факту такой робот не несёт никакой практической пользы. Тем не менее за работой скрывается куда больший потенциал, нежели простая забава. Глубокое машинное обучение, как в данном случае, позволит роботам в будущем передвигаться практически при любых условиях, адаптируясь под ситуацию.