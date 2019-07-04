Поломки теперь в прошлом: российские инженеры придумали, как спасти автомобили от выхода из строя

Сегодня, 15:12

Учеными Томского и Иркутского университетов был создан стенд, который позволить предупредить поломку деталей в будущий автомобилях.

Многие детали автомобилей и других устройств находятся под постоянной угрозой, исходящей от случайных вибраций. Случайные вибрации – крайне опасное явление, разрушающее детали и автоматику или вызывающее их ускоренный износ.

Чтобы подготовить автомобиль к воздействию вибраций используются специальные стенды, с помощью которых на опытный образец оказывается силовое влияние. Наиболее часто при конструировании таких стендов используются гидравлические приводы.

«Нашей командой создан удобный и малогабаритный стенд на основе гидравлического привода для определения устойчивости оборудования к вибрациям», – прокомментировали свое изобретение создатели.

Несомненным плюсом стенда является гибкий трубопровод, оказывающий воздействие на испытуемый объект, а использование гидроцилиндра, отвечающего за возмущающее усилие, делает изобретение максимально компактным.

На данный момент сборка стенда и его испытания закончены, ученые готовятся запатентовать свое изобретение.