Медики: улучшить работу иммунной системы поможет «замечательная семерка»

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После ряда медицинских наблюдений специалистами из разных стран был создан список простых способов простимулировать работу иммунной системы.

Открывают список способов помочь своей иммунной системе ученые из Университета Южной Калифорнии. Они исследовали влияние голодания длиною 1-2 дня на организм. Согласно результатам наблюдений, во время краткосрочных голоданий в организме снижается количество белых кровяных клеток, однако после окончания голодания их количество превышает изначальное. «Не менее полезно соблюдать пост раз в год», – добавляют исследователи.

Увеличить содержание так называемых клеток-киллеров, борющихся с возбудителями болезней и раковыми клетками, поможет прослушивание любимой музыки.

Мощный удар по кортизолу нанесет неспешная 20 минутная прогулка на свежем воздухе, как говорят ученые из Японии.

Их коллеги из Австралии утверждают, что удвоить шансы не заболеть простудой поможет посещение сауны 1-2 раза в неделю.

Любите друг друга, как бы говорят медики из Университета Карнеги-Меллон, что в США. По их данным, объятья и поцелуи способствуют снижению уровня кортизола и повышению уровня окситоцина в организме.

Продукты, содержащие пробиотики, крайне положительно воздействуют на микрофлору кишечника, от которой зависит иммунитет организма. Особое внимание стоит уделить кефиру.

Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, борются со свободными радикалами, угнетающими иммунную систему.