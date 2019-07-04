Ученые из Ставрополя научились добывать нефть по ускоренной схеме

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Специалисты из СКФУ предложили использовать промывку нефтяных скважин и материал, запоминающий форму, для добычи топлива.

Результаты работы Ставропольских ученых могут оказаться востребованными не только среди отечественных нефтегазовых компаний, но и далеко за рубежом. Учеными было предложено 2 разных метода ускорения добычи нефти. С помощью промывки перфорационных каналов можно уменьшить время, требуемое на освоение скважины после гидроразрыва пласта. Второй способ заключается в использовании специального «умного материала», запоминающего форму, в аналогичных условиях.

Важно указать, что оба способа ускоряют традиционные способы добычи топлива и никак не связаны с добычей сланцевой нефти. Первый способ предполагает использование специального оборудования, которое будет промывать ствол скважины. Во втором случае используется материал «нитинол».

«Оба проекта победили в первом этапе федерального конкурса «Большая разведка» и получили возможность выйти во второй. Данный конкурс позволяет не только получить бесценный опыт, но и найти инвесторов, заинтересованных в развитии промышленных проектов», – говорит автор изобретения.

Способ промывки каналов уже запатентован автором, а в данных момент готовиться патент на второе изобретение.