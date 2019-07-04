Ученые: побороть сахарный диабет может голод

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Микробиологи из Германии установили, что прерывистое голодание позволит предотвратить избыточное появление бета-клеток, вызывающих сахарный диабета второго типа.

Прерывистое голодание – один из последних трендов в мире здорового питания и образа жизни. Недаром он вызвал интерес у группы немецких микробиологов, ищущих методы борьбы с сахарным диабетом.

Ученых заинтересовало действие прерывистого голодания на образование жировых клеток в организме: при данном паттерне питания их образовывается заметно меньше, что позволяет уменьшить количество бета-клеток в организме, которые могут вызвать диабет второго типа.

Для подтверждения гипотезы был проведен ряд экспериментов на специально отобранных лабораторных мышах, часть из которых была генетически модифицирована для большей сопротивляемости сахарному диабету. У части мышей, питавшихся прерывисто, количество жировых клеток в поджелудочной железе было меньше, чем у остальных.

Эксперимент продолжили, периодически меняя виды пищи, которые давали испытуемым. Результаты показали, что при избыточном образовании бета-клеток организм получал слишком много инсулина и не мог адекватно реагировать на получение больших доз сахара.

Как вывод, ученые указали, что прерывистое голодание и отказ от пищи в определенное время улучшает самочувствие человека и помогает справляться поджелудочной железе с нагрузками.