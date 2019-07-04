Проблема лишнего веса решена: японские ученые рассказали, почему мы толстеем

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Ученые из Центра RIKEN, который находится в городе Канагава, установили, что ожирение обусловлено действием иммунных клеток кишечника.

В начале работы японские ученые поставили перед собой задачу выяснить, почему при употреблении продуктов с высоким содержанием калорий организм запасает энергию, откладывая ее в виде жира, а не сжигает. Для эксперимента были взяты две группы мышей: одна, с измененными генами, в кишечнике которых иммунные клетки ILC2 были деактивированы, и вторая, со стандартной флорой кишечника. Мыши из первой группы свободно ели любую пищу, практически не набирая веса, когда животные из второй группы быстро толстели от жирной еды.

«Мы открыли влияние клеток ILC2 на набор веса, хоть пока и не знаем принципов их работы», - комментируют открытие ученые.

Пока существуют предположения, что исследуемые клетки связаны с процессами преобразования белого жира в бурый или с воспалительными процессами в жировых тканях организма.

«Можно есть жирную пищу и не толстеть – все благодаря отключению клеток ILC2 в организме. Мы собираемся понять, как их контролировать», - говорит один из исследователей в конце своей работы.