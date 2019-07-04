Соленее и соленее: Мёртвое море стремительно уменьшается

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Уровень воды гиперсоленого озера находится на отметке в более чем 400 метров ниже уровня моря, и этот показатель стремительно опускается, примерно на 1 метр ежегодно, за счёт «солевых дождей». И спустя много лет учёным удалось объяснить данный феномен.

Всё дело в том, что соленость Мёртвого моря превосходит обычные показатели почти в 10 раз, достигая в некоторые годы порядка 350 промилле, в то время как содержание минеральных веществ того же Средиземного моря составляет всего 40 промилле. Отчасти из-за этого и возникают «солевые дожди», хотя исследователям из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре удалось в полной мере описать и даже смоделировать процесс, подтвердивший их гипотезу.

Оказалось, что верхние слои воды при нагреве солнечными лучами постепенно начинают испаряться, вследствие чего тёплый слой становится соленее и соленее. Из-за постоянных испарений в нём начинают образовываться микроскопические кристаллы соли. Но так как вода прогревается не полностью, остаётся ещё и холодный слой, который, перемешиваясь с тёплым (запуская «пальцы»), помогает кристаллам соли увеличиваться в размерах и опускаться на дно, образуя накопления крупных структур галита (каменной соли).

В частности, из-за этого дно с годами подымается, а уровень воды стремительно уменьшается, что рано или поздно приведёт озеро на грань экологической катастрофы, чему также способствуют и климатические изменения, и загрязнения озера мусором и стоками.