Любителям выпить стоит поберечься: ученые исследовали влияние похмелья на мозг

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Сотрудники ирландского Университета Ольстера на примере сорока добровольцев изучили, что бывает с человеческим мозгом во время похмелья.

Для проведения эксперимента были отобраны сорок человек в возрасте от 30 лет, исключая страдающих разного рода зависимостей, беременных и ранее имевших серьезные травмы головы. Также к эксперименту не были допущены студенты, так как молодой организм намного легче переносит последствия алкогольной интоксикации.

От добровольцев не требовалось превышать привычную для себя норму алкоголя: не больше 5-6 кружек пива или 4-5 стаканов вина. На следующий день и в течение 10 дней, когда употребление алкоголя было строго запрещено, каждый из испытуемых проходил целый перечень тестов.

«Как показывают результаты, после похмелья когнитивные способности испытуемых падали, они чаще совершали ошибки и забывали слова, слишком медленно реагировали или, наоборот, страдали от повышенной тревожности и нервозности», - подводит итог один из экспериментаторов.

По мнению ученых, наибольшее внимание на их исследования стоит обратить службам, отвечающим за охрану труда. В пример была приведена топливная промышленность, где 2/3 всех аварий происходит по вине человека.