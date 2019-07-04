Курильщики могут спать спокойно: медики нашли безопасный аналог сигаретам

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В ходе Глобального форума по никотину, проходившего в Варшаве с 13 по 15 июня, специалисты искали альтернативу курению сигарет и добились успеха.

Пытаясь найти способы сокращения употребления табачных изделий, медики предложили использование бездымных курительных продуктов. Главным аргументом было то, что источником вреда в обычных сигаретах являются продукты их горения, что делает нагреваемый табак и устройства для электронного курения на 95% более безопасными.

Мировая статистика подтверждает, что аналоги курения становятся всё более популярными. К примеру, после появления вейпинга продажи сигарет в Японии сократились практически на треть.

Ученые настаивают, что государство должно способствовать переходу на аналоги курения и всячески поощрять это.

Подобное мероприятие проводится не впервые. До 2019 уже проведено пять, а это – шестое, причем интерес и количество предлагаемых решений проблемы курения с каждым годом только растет.