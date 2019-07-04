В Южной Трансильвании ученые раскрыли преступление: первобытные останки пролили свет на первое убийство в истории

Сегодня, 10:30

Международная группа археологов в ходе изучения останков первобытного человека вида Cioclovina calvaria установила, что он умер насильственной смертью.

Исследователи работали с черепом, найденным в пещере в Южной Трансильвании. Возраст останков достигает 33 тысяч лет. Особенностью находки является перелом правой кости черепа. Дабы установить причины появления повреждений, археологи провели ряд экспериментов: были созданы 20 сфер, напоминающих человеческий череп, и на каждую из них оказывалось физическое воздействие. В частности, удары тупыми предметами и падения с высоты.

Как показала дальнейшая работа с останками, череп был поврежден в двух местах: с правой стороны и у основания. Это подтверждает гипотезу, что человек был убит, а не погиб в ходе несчастного случая. Ученые не отрицают, что повреждения черепа – не единственные, которые могли быть нанесены первобытному человеку, однако другие кости найдены не были.

Археологи заявили, что полученные данные указывают на то, что убийства практиковались древними людьми и являлись неотъемлемой частью первобытного существования.