«Росконтроль» изучил кофейные бренды и определил лучшие

Сегодня, 09:40

После изучения семи известных марок, Союз потребителей составил результат. Некоторые из них отправились в черный список по причине несоответствия и фальсификации.

Экспертиза исследовала нижеперечисленные бренды: «Жокей», «Каждый день», Nescafe, Auchan, Bondiva, Italica, MacCofee/FAVORITE. Как сказали специалисты, образцы известных брендов оказались более чем безопасны. В них не обнаружилось лишних химических веществ, токсичные элементы не перешли допустимую норму. Ранее ученые исследовали растворимый кофе «3 в 1» и обнаружили, что главным ингредиентом является сахар – его оказалось более 40 и до 72 процентов. Сам кофе составляет лишь 15 процентов. Вместо сливок и молока были замечены заменители.

В результате данного исследования, «Росконтроль» остановил внимание на трех брендах. Гранулированные Italica, «Жокей» и MacCofee/FAVORITE не соответствовали маркировке «кофе» и стандарту содержания глюкозы. Их занесли в черный список. Другие бренды были одобрительно приняты – в Auchan и Bondiva, например, оказалось больше всего кофеина.

До этого, медики предупреждали о негативных последствиях чрезмерного употребления кофе. Отказ от кофе приводит к появлению симптомом абстинентного синдрома. Напиток оказывает серьезную нагрузку на эндорфиновую систему и приводит организм к истощению.