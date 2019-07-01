Энтомологи бьют тревогу - мир может остаться без насекомых

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Исследователей насторожил масштаб сокращения биомассы насекомых - она упала на 76%. Причиной тому - уничтожение людьми естественной среды обитания.

Ученые из немецкого Крефельда в течение 30 лет занимались мониторингом деятельности насекомых, попавших в ловушки. Позднее им стало ясно, что они умирают с невиданной быстротой. Теперь специалисты говорят о вопиющей ситуации глобальной катастрофы, которая чревата потерей биологического разнообразия. В сообщениях авторов говорится, что Западная Европа как никогда близка к тому, чтобы потерять прежнюю биомассу насекомых – около 40% видов угрожает исчезновение. Следом могут погибнуть насекомоядные, которые остались без пищи. Цепная реакция может сработать и уничтожить растения – около 80% диких растений существуют, опыляясь насекомыми.

Ученые из университета Сиднея и Китайской академии сельскохозяйственных наук предупреждают: исчезнуть могут пчелы, навозные жуки, мотыльки и бабочки. Истоком ужасающих процессов является антропогенный фактор и деятельность человека. Насекомые, служащие причиной экосистем, находятся на загрязненной пестицидами и удобрениями территориях.

Специалисты призывают вернуться к экологичному способу сельскохозяйственных работ, а также уменьшить объем использования пестицидов, иначе спустя сто лет человечество переживет такую же массовую катастрофу, какое случилось 66 млн. лет назад с динозаврами.