Шампунь не восстановит залысины: Учёные распечатали волосы на 3D-принтере

Сегодня, 16:10

Исследование показало, как количество волос на голове влияет на самооценку людей.

Накануне, учёные из Колумбийского университета распечатали волосы на 3D-принтере. По их словам, это может стать спасением многих лысеющих мужчин. С помощью новой технологии, исследователи вырастили в лабораторных условиях волосы из стволовых клеток.

Эксперты выделяют 2 основные причины выпадения волос — естественные и побочные эффекты приёма лекарств. Говоря о первом, учёные подчеркнули необратимость процесса. По их словам, ни один шампунь не восстановит залысины. Более того, исследование показало, что выпадение волос может оказывать существенное влияние на самооценку и качество жизни обоих полов.

На данный момент, пересадка волос является самым актуальным методом восстановлению шевелюры. Однако, новые исследования сосредоточены на выращивании новых натуральных волос человека из его же стволовых клеток. Сами исследователи завили, что их успешный эксперимент был первым в плане самостоятельного выращивания крысиного и мышиного волоса.

Команда учёных создала определённую среду, в которой заставила человеческую кожу расти вокруг плесени. Затем они поместили в неё клетки волосяного фолликула, которые предварительно собрали у добровольцев, и добавили сверху кератин-продуцирующие клетки. Добавляя разные факторы роста, учёные стимулировали процесс роста волос. Исследование оказалось успешным и теперь учёные возлагают на него большие надежды, несмотря на то, что процесс крайне далёк от совершенства.