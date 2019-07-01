Ученые: мозг не каждого человека может получать удовольствие от музыки

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Оно напрямую связано с анатомическими особенностями мозга и структурой белого вещества. Открытие доказывает зависимость сенсорной системы и системы вознаграждения.

Совместный проект испанских и канадских ученых привел к новым результатам. Проведенное МРТ-сканирование 38 респондентов позволяет говорить о положительной реакции мозга, когда человек прослушивает музыку. Атрофия тканей головного мозга, в свою очередь, ведет к потере восприимчивости музыки. Всё, что происходит в орбитофронтальной коре – участке префронтальной коры головного мозга, играет большую роль в интерпретации звуковых сигналов. Это подтверждает связь между двумя отделами.

Кроме того, ранее американские ученые выявили уникальные свойства музыки доставлять человеку удовольствие. Изучив восприятие музыки человеком, они выяснили, что музыка активирует деятельность долей коры, вырабатывая серотонин и эндорфин. Таким образом, люди получают от неё физическое удовольствие, похожее на момент пика сексуальных наслаждений.