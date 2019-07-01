Маленький мозг и текстовые клешни. Ученые спрогнозировали человека будущего

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С развитием технологий эволюция расставит свои приоритеты. Увлеченное использование гаджетов и работа с цифровой информацией сделают инертными наше тело и мозг: спина искривится, появится еще один зрачок, мозг станет менее производителен. Для убедительности прогнозов была представлена 3D-модель «женщины будущего».

Сайт Tollfree опубликовал компьютерную 3D-модель потенциальной женщины будущего, на чьем теле можно заметить существенные изъяны. Ученые настаивают, что внешность человека поменяется вследствие активного использования гаджетов и всего набора техники, без которых мы не представляем современную жизнь. Модель женщины, названной Минди, напоминает существо с пороком развития. У нее довольно пугающие руки-клешни, которые приспособлены для набора текстов на смартфоне. Доктор напоминает о туннельном синдроме – популярном заболевании для сидячих людей, который вызывается сдавливанием срединного нерва. Минди удивляет сгорбленной спиной и довольно короткой шеей – так может выглядеть человек будущего, если будет постоянно фокусировать взгляд вниз, будь то телефон или находящаяся рядом техника. Эти деформации ¬произойдут в результате невозможности человека держать торс прямо.

Больше всего шокируют глаза Минди. Здесь ученые показывают что случится с человеческим глазом, который постоянно вынужден защищаться от излучения. Внутреннее веко сможет укрывать глаза от избыточного воздействия света, который окружает нас всюду, а прежде всего, на дисплеях. Также ученые подчеркнули, что мозг человека уменьшится вследствие ненадобности его использования – любая информация находится в паре кликов и переходе по гиперссылкам. Маленький мозг, текстовые клешни – таким может предстать, по мнению экспертов американской компании Maple Holistics и Университета Толедо (США), человек к 3000 году.