Астероид уничтожил динозавров, но привёл к процветанию лишайников – Учёные

Сегодня, 22:38

Пострадали древние рептилии, ранние птицы и насекомые, а вот грибы преуспели.

Сотрудники Полевого музея провели исследование и рассказали, как астероид уничтожил динозавров 66 млн лет назад, столкнувшись с Землёй. Из-за этого образовались пепел и пыль. Они блокировали солнечные лучи, температура Голубой планеты уменьшилась. В итоге привычная для животных среда существования исчезла. Вместе с ней погибли и древнейшие обитатели Земли. Данный процесс привёл к процветанию лишайников. Грибы разлагают неживые вещества, следовательно, они получили много пищи в следствие глобальной катастрофы. В результате лишайники преобразовались в новые формы и взяли на себя роль передовых растений в экосистеме.

Симбиотические ассоциации грибов человек регулярно видит в повседневной жизни, но даже не подозревает об этом. Когда люди отправляются на прогулку по городу, они замечают серые или зеленые пятна на стенах, скалах и деревьях. Это и есть лишайники. На земле они выглядят, как жевательная резинка. Лишайники встречаются разных цветов, начиная от тёмных и заканчивая жёлтым и ярко-фиолетовым. Учёные называют их симбиотическими организмами.

Основная роль лишайников – разложение останков. Древня катастрофа уничтожила множество животных и растений. Однако массовое вымирания оказалось на руку грибам. Они начали активно развиваться из-за обилия пищи. Лишайникам не нужен солнечный свет. Им требуется как можно больше мёртвых организмов. За счёт похолодания и массовой гибели они начали активно размножаться.