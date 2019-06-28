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Анализ зубов ряда древних рептилий показал их любовь к травяному рациону.

Все современные крокодилы являются хищниками, употребляющими мясо и ведущими полуводный образ жизни. Однако новое исследование палеонтологов показывает, что так было не всегда.

Считается, что во времена эпохи динозавров все существа были опаснее и кровожаднее чем сейчас. Тем не менее изучение зубов крокодиломорфов показало, что некоторые древние крокодилы были вегетарианцами.

Крокодиломорфы появились 225 млн лет назад. Палеонтологи из Университета Юты (США) исследовали челюсти древних родственников крокодилов и рассчитали окклюзию (контакт верхних и нижних челюстей). Ранее данный метод достаточно точно показывал рацион питания других существ.

Анализ зубов показал, что 6 из 16 вымерших видов крокодиломорфов были травоядными. Со временем их рацион начинал усложняться. Были также всеядные виды и дурофаги (питающиеся исключительно существами с панцирем).

Автор исследования Киган Мельстром считает, что рацион древних крокодилов был более богатым, чем считалось ранее, а травоядные виды жилы в разные периоды. Так Pakasuchus обитали в Восточной Африке 105 млн лет назад (Меловой период), а Acynodon 80-60 млн лет назад в Европе.

Данное исследование показывает возможность ассимиляции предков крокодилов с млекопитающими. Такие существа могли жить бок о бок и не конфликтовать между собой.

Специалисты отмечают, что некоторые особи современных крокодилов употребляют в пищу фрукты, но основным их рационом по-прежнему остаётся мясо.