Будущее наступило: В России испытали прибор, заживляющий раны холодной плазмой

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В России провели уникальную модификацию прибора для быстрого заживления ран.

Объединенная команда российских специалистов из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и МГТУ имени Баумана провели удачную модификацию аппарата для NO-терапии и плазменной хирургии «Плазон» (разработан в России). Он работает на основе технологии, разработанной еще 17 лет назад. «Плазон» очень интересный прибор, заживляющий раны и язвы холодной плазмой настолько быстро, на сколько это возможно.

Первые версии аппарата использовали монооксид азота (NO) и плазму относительно высокой температуры (50-60 градусов), что могло привести к повреждению близлежащих тканей. Современный аппарат генерирует холодную плазму и NO, проводит электричество сквозь поток воздуха и охлаждает обрабатываемую поверхность.

Новую модификацию уже успешно испытали на лабораторных крысах. Вскоре, возможно, пройдут испытания на добровольцах. Инженеры смотрят в будущее и планируют улучшать аппарат в случае потребности.

Технология NO-терапии используется с конца прошлого века, она не имеет аналогов в мире и отлично себя показала в различных условиях.