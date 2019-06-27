В Крыму нашли окаменелости гигантской птицы весом около 500 кг

Сегодня, 15:20

Одна из крупнейших птиц Северного полушария была бегуном 3,5 метров высотой.

Птица названа Pachystruthio dmanisensis и позже выяснили её большие размеры: 3,5 метров высотой и около полутонны веса. Это крупнейшее пернатое животное всего Северного полушария. Обнаружили останки случайно – проводили дорожные работы и обнаружили пещеру. Там же кости гиен, лошадей, одного волка, саблезубых котов и окаменелости мамонтов. Учёные предполагают, что возраст останков – около 1,5 млн лет.

От нашей большой птицы там было бедро. На нём провели исследования и выяснили примерные габариты. Птица эта нелетающая и её можно охарактеризовать дальним родственником страусов. Разве что они значительно массивней и за счёт этого обладали меньшей скоростью.

Сами останки были обнаружены ещё в 2018 году, летом. Но обнародовать находки решили сейчас. Учёные считают, что подобные страусам птицы 1,5 млн лет назад жили вместе с первобытными людьми. Считается, что в Европе тогда стали появляться люди современного типа. Кстати, как и всегда, именно люди послужили основной причиной вымирания этих больших животных.