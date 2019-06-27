Ученые научились печатать волосы для пересадки

Сегодня, 04:45

Впервые удалось создать форму, которая подходит для выращивания натуральных волосяных фолликулов.

Открытие Колумбийских ученых может стать прорывом в борьбе с облысением. Они смогли на 3D-принтере напечатать формы со средой очень похожей на среду естественного роста волосяных луковиц.

Новый способ поможет создать неограниченное количество волос для пересадки. Сейчас донором волосяных луковиц становится сам пациент.

Для создания волос в лабораторных условиях потребовалось вырастить клетки кожи, затем к ним поместить клетки волосяных фолликулов и разбудить их. Для этих целей ученые обработали луковицы онкостатином М.

Эксперимент показал, что волосяные фолликулы растут довольно быстро. Новый метод позволяет на фрагментах кожи человека, желающего увеличить количество волос на голове, выращивать здоровые луковицы и пересаживать их обратно донору. Таким образом, можно не только справиться с проблемой облысения, но и увеличить густоту волос.

Методу предстоит еще пройти много испытаний, но ученые верят, что открытие ждет успех.