Цинга: Ученые установили истинную причину смерти Людовика IX

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Изучив останки челюсти французского короля Людовика Святого эксперты выяснили, что он страдал цингой.

Людовик IX (Людовик Святой) стал королем Франции в возрасте 12 лет, этому поспособствовала ранняя смерть отца Людовика VIII Льва. Он оставался королем на протяжении 44 лет (с 1226 по 1270 годы). Был инициатором двух крестовых походов: седьмого (1248-1254) и восьмого (начался летом 1270). Оба похода заканчивались для короля печально. Во время седьмого Крестового похода на Египет, армия крестоносцев была разбита и Людовик Святой попал в плен. Был освобожден только после того, как смог выплатить выкуп (800 000 безантов). В результате восьмого похода на Тунис, значительная часть армии была потеряна в результате болезней, заболел и Людовик IX. Он скончался 25 августа 1270 года в возрасте 56 лет. Его останки были перевезены в Европу. Скелет был похоронен в аббатстве Сен-Дени, а внутренности - на Сицилии.

До недавнего времени считалось, что он умер от тифа или дизентерии, но ученые сделали открытие изменившее это предположение и установили истинную причину смерти. Изучив челюсть короля они обнаружили, что он страдал от цинги. Эксперты ранее не предполагали этого, ведь в Тунисе растет много богатых витаминами цитрусовых, а Цинга - результат отсутствия витаминов в организме. Предполагается, что король не ел пищу добытую на завоеванных территориях.