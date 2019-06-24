«Не спеши в качалку»: Женщины предпочитают мужчин с пивным животом

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В обществе сложилось превратное мнение о предрасположенностях девушек в вопросах привлекательности.

Сотрудники фитнес-залов сети Planet Fitness провели исследование в 2019 году с участием более 2000 человек. В результате опроса они узнали, что 61% женщин предпочитают мужчин с пивным животом их более подтянутым соперникам. 71% респондентов считают, что отсутствие кубиков пресса — это нормальное явление. Итоги исследования предупреждают мужчин: «не спеши в качалку», поскольку стройной фигурой невозможно растопить сердце дамы. Женщины воспринимают парней с пивными животами, как надёжных партнёров с устойчивой психикой. В наше время эти качества ценятся больше, чем физическая сила и кубики пресса. В прошлом эксперты полагали, что девушкам нравятся стройные юноши, но это оказалось не так.

Тем не менее, людям с жиром в области живота не стоит сильно радоваться. Медики путем многочисленных экспериментов доказали, физическая активность положительно отражается на потенции. Парни с пивными животами, как правило, отказываются от походов в тренажерный зал, ведут сидячий и ленивый образ жизни, из-за чего часто имеют проблемы с эрекцией.

Положительно на «мужской силе» сказывается плавание, бег, подвижные спортивные игры. Для хорошей эрекции важны мышцы поясницы, бедер, ягодиц и таза. Таким образом, улучшат потенцию приседания со штангой на плечах, жим ногами лёжа, езда на лыжах. Йога тоже положительно отразится на «мужской силе». Особенную пользу окажет поза «Лотоса». Регулярные медитации снижают уровень стресса и делают человека более уравновешенным. Это тоже положительно влияет на эрекцию.

Из вышенаписанного можно сделать вывод, что хоть мужчины с пивными животами и нравятся женщинам, но не стоит забывать о последствиях живота. Мужчины с лишним весом буквально проигрывают своим спортивным соперникам в постели, ведь имеют более слабую потенцию. Самая разумная стратегия — это регулярно заниматься спортом ради здоровья, не сильно зацикливаясь на кубиках пресса.